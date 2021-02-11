Участники "Хора Турецкого" и актеры из пропагандистского фильма "Крым" внесены в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, - МКИП

Министерство культуры и информационной политики Украины 9 и 11 февраля внесло в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности, семь российских актеров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МКИП.

Это пять участников группы "Хор Турецкого" - Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов. А также актеры Роман Курцын и Евгения Лапова, которые снимались в фильме "Крым".



Указанные артисты также входят в список центра "Миротворец", поскольку сознательно нарушили государственную границу Украины, отрицают российскую агрессию, приняли участие в пропагандистских мероприятиях в оккупированном Крыму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские артистки Апина и Глебова внесены в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, - МКИП

Напоминаем, МКИП публикует и обновляет "черный список" на основании обращений СНБО, СБУ и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Сейчас в нем 171 человек.