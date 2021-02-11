Перелеты Зеленского в 2020 году обошлись украинцам в 22 млн грн
Об этом свидетельствуют данные единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Деловую столицу".
Наибольшие расходы были связаны с перелетом по маршруту "Киев-Цюрих-Тель-Авив-Киев" в январе — более 2,5 млн грн.
Еще в 1,05 млн грн обошелся налогоплательщикам перелет Владимира Зеленского на Мюнхенскую конференцию в феврале.
Стоимость услуг по авиаперелету в Рим на встречу с Папой Римским составила 998 тысяч грн.
Несмотря на то, что самыми дорогими были международные перелеты, почти половина от общей суммы потраченных средств пришлась на внутренние авиаперевозки — 10,4 млн грн.
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Услуги по авиаперевозке президента Владимира Зеленского предоставляет Государственное авиационное предприятие "Украина", которое находится в управлении Государственного управления делами.