Перелеты Зеленского в 2020 году обошлись украинцам в 22 млн грн

На перелеты делегаций с участием президента Владимира Зеленского в 2020 году Государственное управление делами потратило 22,25 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Деловую столицу".

Наибольшие расходы были связаны с перелетом по маршруту "Киев-Цюрих-Тель-Авив-Киев" в январе — более 2,5 млн грн.

Еще в 1,05 млн грн обошелся налогоплательщикам перелет Владимира Зеленского на Мюнхенскую конференцию в феврале.

Стоимость услуг по авиаперелету в Рим на встречу с Папой Римским составила 998 тысяч грн.

Несмотря на то, что самыми дорогими были международные перелеты, почти половина от общей суммы потраченных средств пришлась на внутренние авиаперевозки — 10,4 млн грн.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский посетил украинских воинов на передовой и вручил им государственные награды. ФОТОрепортаж

Услуги по авиаперевозке президента Владимира Зеленского предоставляет Государственное авиационное предприятие "Украина", которое находится в управлении Государственного управления делами.