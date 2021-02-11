Юристы должны дать четкое определение, что такое плагиат, - Шкарлет

Министр образования и науки Сергей Шкарлет считает, что определение, что такое плагиат в научных работах должны дать юристы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прежде всего юристы должны дать четкое определение, что такое плагиат. Это главное. А то что касается академической доброчестности, то я бы на этом термине не спекулировал, потому что, ну есть объективные вещи, когда под этот термин можно загнать что угодно. Даже нашу с вами беседу можно загнать под термин плагиат, так называемый термин плагиат", - сказал Шкарлет, отвечая на вопрос, что он как министр планирует делать, чтобы решить вопрос вокруг проблемы плагиата, который является большой проблемой для украинской науки.

Чиновник отметил, что в Украине все дипломы, научные статьи в научных журналах проходят проверку на плагиат. В то же время, по словам Шкарлета, проверка на плагиат компьютерной программой не является настоящей проверкой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Члены комиссии, которая не признавала наличие плагиата в работах Шкарлета, сами оказались плагиаторами

Напоминаем, по данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%. Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.

Национальный университет "Киево-могилянская академия" напоминал о плагиате в научных работах Шкарлета и призывал депутатов ВР не голосовать за его кандидатуру на должность министра образования Украины.

17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

Также читайте: Плагиатор Шкарлет должен последовать примеру министра труда Австрии и подать в отставку, - нардеп "Голоса" Пипа