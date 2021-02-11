Айтишникам хотят изменить правила налогообложения в Украине

Авторы Diia City и законопроекта "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" предлагают ряд кардинальных нововведений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой со ссылкой на BBC, IT-бизнес в Украине - пример того, как спрос рынка на цифровые технологии и возможность платить меньше налогов способствовали тому, что отрасль буквально "выстрелила". На конец 2019 года сектор IT формировал около 4% ВВП страны, а экспорт услуг отрасли превысил $ 4 млрд, что вывело ее в лидеры вместе с АПК и металлургией. При этом большинство работников отрасли зарегистрированы как ФЛП на упрощенной систем налогообложения, а это значит, что максимальная ставка налога для них - 5%.

Это очень существенное конкурентное преимущество, если сравнить это с тем, что платят работники и работодатели на общей системе налогообложения. Именно поэтому получается, что программисты, зарплаты которых на порядок выше зарплаты учителей или врачей, платят на порядок меньше налогов. Собственно, в IT-бизнесе не скрывают этого, ведь они не нарушают закон, и только предупреждают, что в случае, если правила игры изменятся, - мало что сможет удержать образованных, мобильных и востребованных специалистов от того, чтобы не искать работу и лучшие условия за пределами Украины.

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"IT-рынок в Украине развивается довольно быстро и лучшее, что может сделать государство, - это не пытаться влезть и все испортить", - говорит киевский программист о возможности того, что вскоре вся система работы IT-специалистов в стране может измениться. Уже много лет он зарегистрирован как ФЛП, и считает, что именно эта система позволила IT-бизнеса выйти из тени: "С повышением налогов процесс может пойти в обратном направлении, - обратно в начало 2000-х".

Есть среди IT-шников и другое отношение к тому, как работает система сейчас. "Неприятно чувствовать, что я недоплачиваю налоги, как-будто я не полностью выполняю свой гражданский долг. Кроме того, регулярно задумываюсь, что на самом деле я не сотрудник, и формально я в своей конторе не работаю", - рассуждает киевский разработчик Андрей, который так же оформлен как ФЛП и работает в Luxoft.

Однако, добавляет он, и на общей системе налогообложения в ее нынешнем виде не хотел бы работать: "Если налог на доход физического лица составляет 18%, налог на фонд заработной платы 22%, то снижение моего благосостояния почти вдвое меня не устраивает".

В самом начале лета прошлого года министерство цифровой трансформации запустило сайт для проекта Diia City, который за год успели окрестить и виртуальной свободной экономической зоной, и офшором для IT-компаний, и даже "государством в государстве".

За это время идея Diia City оформилась сразу в несколько законопроектов, которые парламент может рассмотреть уже в скором времени.

Авторы "флагманского" законопроекта "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" предлагают ряд кардинальных нововведений. В частности, речь идет о том, чтобы IT-компании становились резидентами Diia City, и тогда они смогут заключать "гиг-контракты" с "гиг-работниками", которые будут выполнять "гиг-задачи", или отдельные проекты. Авторы новаций надеются, что сделать выбор в пользу Diia City побудит и норма о применении элементов английского права, чтобы избежать "маски-шоу".

Если кто-то из государственных органов захочет проконтролировать резидентов Diia City, то они должны будут согласовать это с руководителем или заместителем руководителя соответствующего центрального органа исполнительной власти. А уголовно-процессуальные действия в отношении резидентов должны согласовываться с "прокурором не ниже уровня прокурора области".

Присоединение к Diia City является добровольным, поэтому компании могут просто оставить все, как есть, - то есть и в дальнейшем работать по системе ФЛП. Однако тогда они не получат определенных преимуществ, - и это касается не только проверок: гиг-работники смогут получить "бонусы", присущие наемным работникам, - больничные, оплачиваемые командировки, обычные и декретные отпуска.

Впрочем, каждая из предложенных в проект закона новаций подверглась суровой критике - в частности, и от тех, кто работает в области IT. А ключевой вопрос - каким же будет налоговая нагрузка на IT-отрасль - пока остается без ответа.

Еще один блок претензий касается того, что проект закона о Diia City фактически дает Минцифры права регулятора рынка. А там, где есть новые регуляции, есть и возможности для коррупции и определение кто свой, а кто чужой в ручном режиме.

"В случае введения дополнительной регуляции и запрета работы с ФЛП-контракторами в рамках спецрежима, мы прогнозируем замедление темпов роста IT-отрасли, а с ним и уменьшение объемов уплаченных налогов в долгосрочной перспективе", - говорит исполнительный директор IT Ukraine Константин Васюк. Там предлагают депутатам совместно с представителями IT-отрасли разработать другой законопроект, который учел бы реальные потребности индустрии.

Однако в Минцифры утверждают, что и так активно согласовывают свои предложения с представителями IT-бизнеса. Diia City создается в тесном диалоге с IT-комьюнити", - написал в Facebook Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации. А сопротивление инициативе он объясняет тем, что "Diia City наступает на сторонников старых порядков". Главный и альтернативный проекты поDiia City уже включены в повестку дня. Их рассмотрение, как ожидают в Минцифры, должно состояться в феврале, а полноценный запуск проекта - в первом полугодии 2021 года.