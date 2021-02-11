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Канализационный коллектор прорвало на Куреневке в Киеве, на дороге образовался провал, движение перекрыто, - КГГА

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Канализационный коллектор прорвало на Куреневке в Киеве, на дороге образовался провал, движение перекрыто, - КГГА
На углу улиц Петропавловская и Захаровская произошла поломка на самотечном канализационном коллекторе диаметром 500 мм. На проезжей части образовался провал размером 6х3 м.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об это сообщил "Киевводоканал".

"Авария локализована, сейчас проводятся работы по установке перекачки стоков. Движение транспорта по проезжей части ограничено, просим водителей учитывать это при построении маршрута", - говорится в сообщении.

Железобетонный коллектор был построен в 1961 году, глубина его залегания - 2,5 метра.

В "Киевводоканале" заверили, что водоснабжение и водоотведение потребителей во время ремонтных работ ограничиваться не будет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Киева без водоснабжения остались 14 жилых домов, - "Киевводоканал"

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Топ комментарии

  • Иван Петров 46dae11c
    Странно... г"вно бурлит в Раде и ОП, а прорвало на Куреневке...Такая она, физика. ))
  • 5 копійок
    Каналізаційний колектор прорвало на Куренівці в Києві, на дорозі утворився провал, рух перекрито, - КМДА - Цензор.НЕТ 8980
  • Вова Зименский
    Он самотёчный . )) . Тут символично другое , - 1961 год прокладки ... .
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