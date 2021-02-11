"Слуга народа" Корниенко: Я бы не сказал, что Вирастюк - новое лицо в политике

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорит, что не считает кандидата на довыборы в Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области Василия Вирастюка новым лицом в политике.

Об этом сказал Корниенко во время брифинга, отвечая на вопрос Цензор.НЕТ о том, означает ли выдвижение Вирастюка кандидатом от "Слуги народа" в округе на Ивано-Франковщине, что партия возвращается к концепции новых лиц в политике, которую ранее критиковали в СН.

"Я думаю, что господин Вирастюк (хотя, конечно, он будет это опровергать), уже политик, делает какое-то политическое действие важное. Он привлекает внимание своей известностью, чистым имиджем к вопросу реабилитации, например. Это огромный политический вопрос, мы понимаем это все. Если мы посмотрим на нашу деятельность в Верховной Раде, я считаю, что у нас недостаточно это направление закрыто", - сказал Корниенко.

"У нас как-то так привыкли, что политик это тот, кто уже в должности. Не обязательно. Политик - это тот, кто формирует в обществе определенную линию, мысль, политику. Я бы не сказал, что аж такое новое лицо", - добавил нардеп.

Как сообщалось, "СН" выдвинула Вирастюка кандидатом на довыборы в Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области. Сам Вирастюк отметил, что предложение присоединиться к команде "Слуги народа" ему поступило от президента Владимира Зеленского.