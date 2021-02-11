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Нардепа Рудыка отстранят от 5 заседаний Рады из-за сексизма

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Нардепа Рудыка отстранят от 5 заседаний Рады из-за сексизма
Комитет ВР по вопросам регламента рекомендовал отстранить от участия в 5 заседаниях парламента депутата "За будущее" Сергея Рудыка. Свою коллегу Марьяну Безуглую он назвал "32-летней девочкой".

Об этом сообщила в Фейсбуке "слуга народа" Марина Бардина, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины рассмотрел обращение Александра Корниенко и МФО "Равные возможности" относительно высказываний народного депутата Сергея Рудыка в сторону Марьяны Безуглой и Ирины Сысоенко и рекомендовал парламенту без обсуждения принять решение о лишении депутата права участвовать в пяти пленарных заседаниях ВРУ", - написала она.

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Ранее в январе во время обсуждения законопроекта об СБУ депутат Сергей Рудык среди прочего заявил: "Меня удивляет, как и каждого в этом зале, что девочка, которой 32 года, призывает нас проголосовать за один из очень важных документов".

В ответ на требование извиниться Рудык заявил, что он имел в виду не пол депутата, а профессионализм, и не считает свои слова оскорблением.

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Топ комментарии

  • Fly Flyiovich
    Нужно было «Карабельной сосной» назвать, судя по всему это очень даже этично.
  • Eutectic
    Я так розумію, що за "корабельну сосну" не відсторонюють, відсторонюють за "дівчинку" Нардепа Рудыка отстранят от 5 заседаний Рады из-за сексизма - Цензор.НЕТ 1948
    Ну, і Зеленського ніхто не відсторонював за "Та почекайте, ви ж не жінка, ви людина серйозна!"
    P.S. Усе просто. 1. "Порушник" не із плісняви. 2. Вислів був на адресу зеленої ... Нардепа Рудыка отстранят от 5 заседаний Рады из-за сексизма - Цензор.НЕТ 5069
  • jklpqrs
    Вот интересно, назвал бы он коломойского бабушкой?
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