Нардепа Рудыка отстранят от 5 заседаний Рады из-за сексизма

Комитет ВР по вопросам регламента рекомендовал отстранить от участия в 5 заседаниях парламента депутата "За будущее" Сергея Рудыка. Свою коллегу Марьяну Безуглую он назвал "32-летней девочкой".

Об этом сообщила в Фейсбуке "слуга народа" Марина Бардина, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины рассмотрел обращение Александра Корниенко и МФО "Равные возможности" относительно высказываний народного депутата Сергея Рудыка в сторону Марьяны Безуглой и Ирины Сысоенко и рекомендовал парламенту без обсуждения принять решение о лишении депутата права участвовать в пяти пленарных заседаниях ВРУ", - написала она.

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Ранее в январе во время обсуждения законопроекта об СБУ депутат Сергей Рудык среди прочего заявил: "Меня удивляет, как и каждого в этом зале, что девочка, которой 32 года, призывает нас проголосовать за один из очень важных документов".

В ответ на требование извиниться Рудык заявил, что он имел в виду не пол депутата, а профессионализм, и не считает свои слова оскорблением.

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