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Киевсовет выделил 140 млн на закупку вакцин от COVID-19. Заказывать будем напрямую у производителя, - Кличко

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Киевсовет выделил 140 млн на закупку вакцин от COVID-19. Заказывать будем напрямую у производителя, - Кличко
Киевсовет стал первым городским советом в Украине, который выделил средства на закупку вакцины. Депутаты поддержали инициированный Виталием Кличко проект решения о внесении изменений в городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы и выделили 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в столице.

Об этом сообщает официальный сайт Виталия Кличко, передает Цензор.НЕТ.

За инициативу Кличко проголосовали 89 депутатов.

"Мы должны предотвратить массовое распространение болезни. Защитить, прежде всего, наиболее уязвимые категории населения и людей, от работы которых зависит жизнедеятельность города", – отметил Кличко.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ведет переговоры с несколькими европейскими и американскими производителями о закупке вакцины от COVID-19 для столицы. Киев рассчитывает в ближайшее время подписать контракт на закупку 1 миллиона доз вакцины для прививки полумиллиона уязвимых категорий киевлян. Вакцину планируется закупить напрямую– у производителя.

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Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    а вакциной от зеленского не очкуешь?
  • Irada
    А так же непонятно, чем ему не угодил мост на Шулявке, стеклянный и все прочие, которые отремонтировали при Кличко. Для таких водрузи трезуб над Кремлем, скажет, что плохо........ криво поставили.
  • vadym sestritsyn
    У тебя в Череповце очко не железное!!
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