Киевсовет выделил 140 млн на закупку вакцин от COVID-19. Заказывать будем напрямую у производителя, - Кличко

Киевсовет стал первым городским советом в Украине, который выделил средства на закупку вакцины. Депутаты поддержали инициированный Виталием Кличко проект решения о внесении изменений в городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы и выделили 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в столице.

Об этом сообщает официальный сайт Виталия Кличко, передает Цензор.НЕТ.

За инициативу Кличко проголосовали 89 депутатов.

"Мы должны предотвратить массовое распространение болезни. Защитить, прежде всего, наиболее уязвимые категории населения и людей, от работы которых зависит жизнедеятельность города", – отметил Кличко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев планирует подписать договор о поставке COVID-вакцин через две-три недели, - Кличко

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ведет переговоры с несколькими европейскими и американскими производителями о закупке вакцины от COVID-19 для столицы. Киев рассчитывает в ближайшее время подписать контракт на закупку 1 миллиона доз вакцины для прививки полумиллиона уязвимых категорий киевлян. Вакцину планируется закупить напрямую– у производителя.