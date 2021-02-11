Специалисты ВОЗ начали проводить тренинги для украинских медработников по вакцинации от коронавируса
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке ВОЗ в Украине.
"ВОЗ в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения и Центром общественного здоровья МОЗ Украины организовала серию трехдневных семинаров по координации и микропланированию с национальными специалистами и региональными координаторами для завершения подготовки к "первой волне" вакцинации в ответ на COVID-19", - говорится в сообщении.
Всего в обучение планируется привлечь около 250 медицинских специалистов для формирования 50 команд по вакцинации.
Как отметили в организации, тренинги объединили Министерство здравоохранения, Центр общественного здоровья, Государственный экспертный центр, Национальный технический консультативный группу по иммунизации, международных партнеров, таких как ВОЗ, ЮНИСЕФ, CDC (США), SafeMed (проект USAID ) и региональных координаторов, которые рассмотрели все программные направления Национального плана вакцинации населения против COVID-19.