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Специалисты ВОЗ начали проводить тренинги для украинских медработников по вакцинации от коронавируса

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Специалисты ВОЗ начали проводить тренинги для украинских медработников по вакцинации от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения начала серию трехдневных тренингов по вакцинации. В них должны принять участие около 250 украинских медицинских работников, из которых сформируют 50 команд по вакцинации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке ВОЗ в Украине.

"ВОЗ в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения и Центром общественного здоровья МОЗ Украины организовала серию трехдневных семинаров по координации и микропланированию с национальными специалистами и региональными координаторами для завершения подготовки к "первой волне" вакцинации в ответ на COVID-19", - говорится в сообщении.

Всего в обучение планируется привлечь около 250 медицинских специалистов для формирования 50 команд по вакцинации.

Как отметили в организации, тренинги объединили Министерство здравоохранения, Центр общественного здоровья, Государственный экспертный центр, Национальный технический консультативный группу по иммунизации, международных партнеров, таких как ВОЗ, ЮНИСЕФ, CDC (США), SafeMed (проект USAID ) и региональных координаторов, которые рассмотрели все программные направления Национального плана вакцинации населения против COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине проведут семинары по особенностям проведения вакцинации от коронавируса, - ВОЗ

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Топ комментарии

  • Люцифер
    Я не знал что сделать прививку это целая наука.
  • Меркава
    Эфиоп, занимайся своей Эфиопией, отвали от нас.
  • Євгенович Евгеньевич
    Тренінги- це добре. Та смертність усе одно буде 100%, так що не сильно плигайте, мавпи.
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