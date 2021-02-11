Мэру Одессы Труханову отменили оправдательный приговор по делу завода "Краян"
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
Суд учел ошибки, допущенные при принятии решения судом первой инстанции, и постановил удовлетворить апелляционные требования прокурора в полном объеме. Дело направлено на новое рассмотрение в ВАКС.
"Указанное постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении.
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В САП напомнили, что городского голову Одессы и других лиц обвиняли в завладении средствами бюджета в сумме более 92 млн грн при покупке административного корпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной цене.
Как сообщалось, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание бывшего завода "Краян" за 185 млн грн у частной структуры. Эта структура ранее приобрела этот комплекс за 11,5 млн грн. Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности.
Мэр Геннадий Труханов и его заместитель Павел Вугельман были задержаны в международном аэропорту "Борисполь".
По итогам расследования о подозрении уведомили несколько должностных лиц Одесского горсовета, руководителей и учредителей некоторых предприятий.
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Соломенский райсуд Киева 16 февраля 2018 отказался арестовать Труханова и отпустил его на поруки.
Малиновский райсуд Одессы 9 июля 2019 года полностью оправдал Труханова, его заместителя Вугельмана и других фигурантов, так как их вина не была доказана. Труханов назвал решение суда по указанному выше предприятию своей личной победой и "приговором старой системе". В конце июля заместитель генерального прокурора - руководитель САП Назар Холодницкий подал апелляционную жалобу на оправдательный приговор.