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Эксперту, из-за решения которой участок нефтепровода перешел под контроль Медведчука, сообщили о подозрении

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Эксперту, из-за решения которой участок нефтепровода перешел под контроль Медведчука, сообщили о подозрении
Подозрение эксперту станет ударом по бизнес-империи Медведчука и поставит Порошенко в затруднительное положение, считает член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

️О подозрении сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ. В Офисе генерального прокурора уточнили, что речь идет о бывшем замдиректора госпредприятия "УкрГИАП" (Институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза).

"Что сделала подозреваемая? Она составила заведомо недостоверный документ, который стал основанием для Хозяйственного суда Ровенской области. Речь о решении за август 2017, которым тамошняя судья Гудзенко отказала украинскому государству в признании права собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

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Этот трубопровод перешел под контроль структур Медведчука, чему был дан зеленый свет Антимонопольным комитетом, управляемым людьми Порошенко. К слову, судья, которая вынесла такое решение, в последние месяцы правления Порошенко была назначена его указом на пожизненную должность", - пишет Лещенко.

Из-за решения эксперта фирма "ПрикарпатЗападТранс", в акционерах которой - люди Медведчука, получила в собственность часть магистрального нефтепровода "Самара - Западное направление".

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"Именно эта труба, которой управляют соратники Медведчука, является главной магистралью для поставок дизельного топлива "Роснефти" структурами, связанными с Медведчуком. При этом ближайший соратник Порошенко Игорь Кононенко во времена правления прошлого президента регулярно приезжал на сверки объемов дизеля, закачанного в Украину. Наверное, хотел знать, не обсчитывают ли его эти клятые "москали"", - утверждает Лещенко.

Эксперту, из-за решения которой участок нефтепровода перешел под контроль Медведчука, сообщили о подозрении 01
Эксперту, из-за решения которой участок нефтепровода перешел под контроль Медведчука, сообщили о подозрении 02

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Топ комментарии

  • Marion Nighthall
    Август 2017-го! Проклятый зебил Мертвечуку кусок нефтепровода отдал! Ганьба!
  • Abrams M1
    ВАКС отменил оправдательный приговор Труханову.

    Медведчуковских бизнес-партнеров дожимают уг. делами.

    Если ЗЕ обоих посадит (Кернес уже сидит в котле со смолой), то поставлю его портрет рядом с Бандерой. Слава Украине!
  • Олег 1714b1bc
    это не отмазки, додик, это реальность. ваш хозяин барыга+медведчук = навеки дружба
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