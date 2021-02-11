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Никаких других форматов обмена удерживаемыми лицами кроме согласованного на переговорах в Минске Украина не признает, - Зеленский

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Никаких других форматов обмена удерживаемыми лицами кроме согласованного на переговорах в Минске Украина не признает, - Зеленский
Украина не признаёт никаких альтернативных форматов обмена удерживаемыми лицами, кроме утверждённого в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Других форматов обмена мы не знаем. Других форматов обмена мы не признаём. И все должны понимать, что все те форматы обмена, которые у нас происходили, они были по соответствующему формату", - сказал Зеленский в ходе рабочей поездки с послами "Большой семёрки" в Донецкую область в четверг 11 февраля.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    фото зачетное. ))) напольён победоносный ))))
  • алексей свиридов 2ed6a76c
    На фото главком Никаких других форматов обмена удерживаемыми лицами кроме согласованного на переговорах в Минске Украина не признает, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7934 Каска "на вырост", броник "на усыхание".
  • Вася Шевченко f77d76ba
    мальчик приехал...как на "Зарницу"...радости полные...броник и каска )))
    Никаких других форматов обмена удерживаемыми лицами кроме согласованного на переговорах в Минске Украина не признает, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9026

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