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Стали известны подробности гибели солдата Глушко на Донбассе

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Стали известны подробности гибели солдата Глушко на Донбассе
Погибший был водителем-электриком. Вражеский снайпер ранил его в грудную клетку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источник.

Александр Глушко - уроженец с. Руновщина Полтавской области.

Он был водителем-электриком инженерно-саперного взвода 5 БТГр 59 ОМПБр.

Вражеский снайпер ранил Александра в грудную клетку около 9:15-9:20 на на ВОП "Крест" рядом с населенным пунктом Зайцево.

После ранения Глушко был жив, но скончался во время эвакуации на опорный пункт.

Также на Цензор.НЕТ: Погибший в зоне ООС - полтавчанин Александр Глушко. ФОТО

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Топ комментарии

  • Igor Bogolyubov
    Украинские защитники огонь на подавление врага не открывают, так как за «ответку», при обстрелах «повстанцами» украинских позиций, Правительство «95 квартала» теперь налагает крупный штраф.
    Верьте мокше, когда она обещает вас убить. «Русский мир» рождается в крови, живет в крови и умирает в крови. Когда Путин атаковал сорокатысячной армией украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мы же - братья? Адин нарот!
  • Vedana
    Світла пам*ять полеглому Захиснику України.
  • Valery Greff
    И потерпевшего вiслюка на передовой не придушили? Он на какую передовую ваще ездил?
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