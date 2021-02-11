Пересмотр соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом состоится в этом году, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает на то, что в этом году удастся пересмотреть Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом он сказал во время совместной с представителями Европейской комиссии пресс-конференции в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Этот пересмотр (Соглашения об ассоциации - ред.) стартовал. Далее работа будет кропотливой, технической над статьями соглашения, над пересмотром некоторых стандартов, которые за эти годы неоднократно уже менялись. Соглашение надо привести к тем стандартам и параметрам, которые сегодня действуют на территории ЕС, также учесть те изменения и реформы, которые произошли в Украине. Поэтому это работа, которая, очевидно, будет продолжаться в этом году, и, надеюсь, что в кратчайшие сроки мы сможем пересмотреть соглашение и подписать все необходимые изменения", - сказал Шмыгаль.

Премьер также отметил, что украинская сторона рассчитывает на существенный прогресс в этом году в приближении к промышленному безвизу, без взаимного признания электронных доверительных услуг уполномоченных экономических операторов.

"С самого начала реализации европейского зеленого курса Украина заняла позицию по привлечению к этой инициативе, с начала диалога Украины и ЕС в этой сфере есть четкий сигнал того, что у нас есть общее видение возможностей и вызовов в рамках зеленого энергетического перехода и достижения климатической нейтральности" - сказал Шмыгаль.

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