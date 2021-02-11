Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью от пули снайпера воина 59-й ОМБр Александра Глушко
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Офиса Президента.
"Сегодня, находясь на передовой, получил неутешительные новости. Украина потеряла еще одного защитника. Несмотря на договоренности о режиме всеобъемлющего прекращения огня, враг продолжает коварные действия. Украинская армия уже доказала, что будет давать достойный отпор и отстаивать нашу независимость", - подчеркнул президент.
Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибшего героя.
Напоминаем, утром 11 февраля во время обстрела снайпером позиции украинских военных в районе Зайцево получил огнестрельное ранение боец 59-й отдельной мотопехотной бригады 36-летний Александр Глушко. Его эвакуировали в больницу Бахмута, но, к сожалению, спасти жизнь не смогли.