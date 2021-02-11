Переболевшие COVID-19 могут вакцинироваться от коронавируса через 6 месяцев после болезни, - Ляшко

Переболевшие COVID-19 могут вакцинироваться от коронавирусной инфекции через шесть месяцев после болезни, считают в Министерстве здравоохранения Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, такие рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) утвердило Министерство здравоохранения, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

При этом НТГЭИ считает, что по желанию лица, подлежащего вакцинации в соответствии с группами приоритетности, вакцинация может быть проведена ранее шестимесячного срока при достаточном количестве доз вакцины для обеспечения вакцинации лиц в данной группе приоритетности, которые не имеют задокументированного COVID-19 в анамнезе и если это не противоречит действующей инструкции к вакцине.

Также эксперты рекомендуют отсрочить вторую дозу вакцины на шесть месяцев для лиц с острым течением COVID-19, у которых заболевание развилось после получения первой дозы вакцины.

При этом эксперты подчеркивают, что эти рекомендации могут быть изменены в случае поступления обновленных данных и, если они не противоречат действующей инструкции к вакцине.

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Также НТГЭИ рекомендует отложить по крайней мере на шесть месяцев вакцинацию лиц, ранее получавших терапию антителами от COVID-19 или реконвалесцентную плазму.

При этом, согласно рекомендациям НТГЭИ факт проведенной вакцинации против COVID-19 никак не должен влиять терапевтическую тактику пациента с COVID-19.

Относительно вакцинации против COVID-19 беременных и женщин, которые кормят детей грудным молоком НТГЭИ рекомендуют отсрочить вакцинацию беременных или введение второй дозы вакцины до разрешения беременности.

При этом вакцинация беременных медицинских работников, отнесенных к приоритетной группе по проведению прививок против COVID-19, может быть проведена в случае если польза от вакцинации имеет преимущества над высоким риском инфицирования и тяжелого течения COVID-19.

Эксперты не рекомендуют рутинное проведение теста на беременность перед вакцинацией против COVID-19.

Кром е того, эксперты считают, что женщины, которые выкармливают детей грудным молоком, могут быть вакцинированы без оговорок.

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Также члены НТГЭИ рекомендуют проводить плановую вакцинацию против других инфекционных болезней через 28 дней после получения второй дозы вакцины против COVID-19. В случае, если вакцинация против COVID-19 является препятствием для плановой вакцинации по возрасту или по схеме, этот срок может быть сокращен до 14 дней.

Относительно использование вакцин на платформе мРНК у лиц с аллергией эксперты рекомендуют в случае установления тяжелой аллергической реакции в анамнезе на полиэтиленгликоль или подобную молекулу считать это абсолютным противопоказанием к прививке вакцинами, в состав которых входит данное вещество.

Кроме того, эксперты не рекомендуют проводить рутинное серологическое тестирование как перед, так и после прививки вакциной против COVID-19, такое тестирование может быть использовано, если его результаты представляют научный интерес.