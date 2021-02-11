Главные новости 11 февраля: Зеленский на Донбассе, членство в ЕС пока не светит из-за коррупции

Зеленский посетил передовую, Европарламент раскритиковал Украину, Вирастюк баллотируется в депутаты от "Слуг", Дубинский распродает элитные авто - главные новости Украины и мира 11 февраля.

Главнокомандующий Зеленский посетил передовую

Визит президента в зону ООС пришелся на день, когда от пули снайпера погиб водитель-электрик Александр Глушко: враг ранил солдата в грудь, и тот скончался во время эвакуации. Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью защитника Украины.

Зеленский посетил воинов на передовой, вручил им награды и заявил, что перемирие, как бы мы к нему не относились, является важным достижением. Президент также высказался о закрытии телеканалов Медведчука: "Наши телеканалы не закрывали. Мы закрывали чужие".

Вирастюк хочет быть нардепом "Слуги народа"

Спортсмен будет баллотироваться на довыборах по 87-му округу в Ивано-Франковской области: сегодня его кандидатуру утвердили на съезде СН. Вирастюк обещает "не просиживать штаны" и заняться созданием реабилитационных центров для ветеранов. А также говорит, что пойти в нардепы ему предложил Зеленский.

Членство Украины в ЕС не стоит на повестке дня из-за коррупции

Европарламент принял резолюцию с критикой Украины. "Широко распространенная коррупция продолжает тормозить реформы", - считают европейские депутаты. А раз так, то ни Украина, ни ЕС не будут в скором будущем готовы к вступлению нашей страны в Евросоюз.

Суд отменил переименование проспекта Московского в проспект Бандеры

Решение Окружной административный суд Киева принял по иску организации "Общественный контроль и порядок". Решение вступит в силу после окончания сроков подачи апелляционной жалобы.

Лукашенко рассказал, когда согласен уйти

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко на организованном подконтрольными ему чиновниками Всебелорусском народном собрании заявил, что готов уйти, если в стране не будет акций протеста, а его сторонникам будет гарантирована безопасность.

В зале Лукашенко слушали глава запрещенной в Украине Коммунистической партии Симоненко и "слуга народа" Шевченко.

Дубинский распродает автопарк?

Объявления о продаже автомобилей с номерами, как у скандального "слуги народа", появились на интернет-площадках. Сам ли нардеп опубликовал эти объявления, или это чья-то шутка - пока неизвестно.