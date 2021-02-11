Кравчук рассказал Совбезу ООН о шагах Украины по урегулированию конфликта на Донбассе и противодействии со стороны РФ

Глава украинской делегации для участия Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал во время заседания Совета безопасности ООН о прогрессе, достигнутом Украиной в выполнении заключенных в рамках ТКГ соглашений, а также обратил внимание на деструктивную позицию Росийской Федерации в этом вопросе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина предпринимает практические шаги для урегулирования конфликта, преодолевая противодействие России в процессе переговоров", - сказал Кравчук в своем выступлении в четверг во время заседания СБ ООН, посвященного шестой годовщине подписания Минских соглашений 12 февраля 2015 г.

Глава украинской делегации перечисли реализованные Киевом на практике шаги:

- Украинской делегации удалось договориться о завершении разведения сил и средств на трех пилотных участках. Киев инициировал еще четыре новых участка разведения;

- Украина инициировала постоянный – 24/7 – формат консультаций в рамках ТКГ после начала пандемии COVID-19, поскольку в Киеве знают, что ситуация с COVID-19 на оккупированных территориях очень тяжелая, и украинцы страдают из-за неспособности оккупационных администраций оказывать необходимые медицинские услуги;

- Украина продлила еще на год – до 31 декабря 2021 года – действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей";

- по инициативе делегации Украины на рассмотрение ТКГ был представлен план совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских соглашений. Этот документ содержит практические предложения, направленные на прекращение конфликта и полностью соответствует духу и букве Минских договоренностей;

- в декабре 2019 года и в апреле 2020 года украинская сторона договорилась о взаимном освобождении удерживаемых лиц и смогла вернуть из плена многих граждан Украины;

- Украина одобрила ad referendum рамочное соглашение ТКГ о противоминной деятельности, а также доработанный план разминирования на 19 согласованных участках. Российская сторона под различными предлогами отказывается завершить работу по разминированию, а также по четырем новым участкам разведения сил и средств;

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- на гуманитарном треке: 10 ноября 2020 года были открыты два новых контрольных пункта въезда-выезда в Золотом и Счастье в Луганской области. Однако с первого же дня работа КПВВ была прервана оккупационной администрацией;

- Украина также увеличила уровень представительства в ТКГ, включив высоких должностных лиц правительства и глав парламентских комитетов, а также известных представителей общественности отдельных районов Донецкой и Луганской областей из числа внутренне перемещенных лиц;

"Как видите, лишь беглое перечисление далеко не всех, а лишь основных шагов, которые мы совместно с нашими партнерами предприняли в течение последних 12 месяцев, свидетельствует о конкретных усилиях Украины по урегулированию ситуации на Донбассе", - подчеркнул Кравчук.

При этом он констатировал, что Россия не ответила взаимностью на эти шаги.

"Наоборот, в январе - феврале 2021 года число нарушений режима прекращения огня со стороны российских незаконных вооружённых формирований значительно возросло, что привело к новым боевым потерям среди украинских военнослужащих", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

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Помимо этого, отметил он, "из-за искусственной обструкции работы ТКГ на политическом треке так и не был достигнут прогресс в рассмотрении рабочих предложений Украины относительно имплементации политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года". Также Кравчук обратил внимание, что до сих пор нет должной реакции российской стороны на действия Украины на других направлениях: "Обструкции и блокирование становятся практически нормой поведения российской делегации в ТКГ.

Он отметил, что упомянутый переговорный процесс ведется на фоне суровой реальности, в условиях продолжающейся российской агрессии.

"Россия демонстрирует неуважение к нормам и принципам международного права. Мы видим на временно оккупированных территориях Украины ограничения свободы передвижения, а также отсутствие безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в том числе к временно неконтролируемому участку украинско-российской границы и временно оккупированному Крыму", - добавил Кравчук.

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По его словам, обычной практикой стало незаконное пересечение неподконтрольного Украине участка границы российскими грузовыми эшелонами и автомобильными колоннами, которые доставляют на временно оккупированную территорию вооружение, боеприпасы и персонал.

"Должен сказать, что на сегодня уже никого не вводят в заблуждение попытки России убедить международное сообщество в том, что в Украине нет российских войск, оружия или наемников. Фактически Российская Федерация превратила отдельные районы Донецкой и Луганской областей, а также Крым в свой крупный военный форпост", - сказал глава Украинской делегации в ТКГ.

Кравчук также напомнил, что Россия продолжает выдавать сотни тысяч российских паспортов украинским гражданам, проживающим на оккупированных территориях.