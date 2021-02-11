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Мы привлечем к переговорам по Донбассу "наших друзей из Америки и Европы", - Зеленский

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Мы привлечем к переговорам по Донбассу "наших друзей из Америки и Европы", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский выступил за присоединение к переговорному процессу по Донбассу "друзей из Европы и Америки". Он также благодарен тем партнерам, которые уже помогают с урегулированием.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул президент, события на востоке Украины не должны стать привычными.

"Разрушенная жизнь и вся та искусственно созданная несправедливость, которую ты видишь с передовой, - это то, что нужно непременно исправлять. Расширяя имеющиеся переговорные возможности, в том числе через широкое привлечение наших западных друзей из Европы и Америки", - сказал он.

Зеленский добавил, что также нужно усиливать украинскую армию, чтобы она могла выдерживать ежедневные провокации и давление врага.

"Мы все это делаем. И я благодарен друзьям Украины, которые помогают нам в этом", - добавил глава государства.

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Топ комментарии

  • ПравдаЛюбка
    Мы привлечем к переговорам по Донбассу "наших друзей из Америки и Европы", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2453/
  • Myroslav Hrabovsky
    З вами, ідіотами, ніхто не буде мати справи! Ви якщо не корупціонери, то відверті зрадники!
  • Valery Greff
    Судя по его недавнему внезапному ночному приступу патриотизма, нашлись таки американские друзья, которых он боится больше, чем своих кремлевских кукловодов.
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