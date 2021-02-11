Россия за последний год активизировала усилия по дестабилизации Украины, - США

Новая администрация Соединенных Штатов впервые сделала развернутое заявление об агрессии России по отношению к Украине.

Позицию администрации Байдена высказал на заседании заседания СБ ООН политический координатор Миссии США при ООН Родни Хантер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"С 2014 года действия России на востоке Украины привели к гибели более 13 тысяч человек и возникновению 1,5 миллиона перемещенных лиц среди украинцев. Кроме того, из-за ее деятельности еще 3,4 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи", - подчеркнул представитель США.

Он отметил, что Москва "на протяжении последнего года только активизировала усилия в отношении дестабилизации в Украине", а также подрыву украинского суверенитета.

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"Россия продолжает отрицать, что это она контролирует конфликт на востоке Украины, и неправдиво называет себя посредником в этом конфликте, хотя на самом деле она является подстрекателем", - отметил Хантер.

Представитель США также обратил внимание на то, что российская сторона продолжает пренебрегать договоренностями, достигнутыми во время переговоров.

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"Президент Путин во время Нормандского саммита 2019 года согласился принять меры для улучшения гуманитарной ситуации, а также в сфере безопасности на местах. Однако впоследствии Россия пыталась помешать реализации этих самых шагов в Трехсторонней контактной группе как напрямую, так и через своих ставленников", - акцентировал представитель США.