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На пятницу 12 февраля в Киеве прогнозируют усиление снегопада и сильный ветер, - КГГА

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На пятницу 12 февраля в Киеве прогнозируют усиление снегопада и сильный ветер, - КГГА
В Киеве в ночь на пятницу и в течение всего дня ожидается усиление снегопада, который закончится к вечеру субботы, а также ожидается сильный ветер и гололедица.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"На ночь прогнозируют усиление осадков. Мощный снег возможен также в течение пятницы. Завершится снегопад вечером субботы. 12 февраля синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах снежные заносы, гололед, ночью значений снег", - сказано в сообщении.

В КГГА рекомендуют не использовать собственные авто и не парковаться на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

Также в ведомстве подчеркнули, что будут эвакуировать автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега.

Кроме того, в пресс-службе обнародовали сайт интерактивной карты, по которой можно наблюдать за движением снегоуборочной техники.

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  • Valery Greff
    Шо ж она так внезапно, эта зима - никто ж не ожидал... На пятницу 12 февраля в Киеве прогнозируют усиление снегопада и сильный ветер, - КГГА - Цензор.НЕТ 4665
  • алексей свиридов 2ed6a76c
    Классная зима - зимняя, снежная, свежая, а не серо-сопливо-унылая. На пятницу 12 февраля в Киеве прогнозируют усиление снегопада и сильный ветер, - КГГА - Цензор.НЕТ 5346
  • 5 копійок
    " ночью значений снег" На п'ятницю 12 лютого в Києві прогнозують посилення снігопаду і сильний вітер, - КМДА - Цензор.НЕТ 102
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