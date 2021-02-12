Новости • Агрессия России против Украины

Любые переговоры невозможно вести, когда убивают наших людей, - Ермак про обострение ситуации на Донбассе

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Любые переговоры невозможно вести, когда убивают наших людей, - Ермак про обострение ситуации на Донбассе
Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на обострение ситуации на Донбассе. По его словам, резкий рост количества обстрелов является "организованной провокацией".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента.

Он подчеркнул, что в то время, когда убивают украинских защитников, переговоры вести невозможно.

"Сохранение режима прекращения огня является наиболее важным. Любые переговоры невозможно вести, когда убивают наших людей. Важно, что убивают специальные группы снайперов, которые не находятся в постоянной дислокации. То есть это провокация, очень хорошо организованная. Это профессиональные убийцы, именно для этого сюда приезжают", - заявил Ермак.

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Топ комментарии

  • Игорь Колонелл
    Ты про что дебил дермак? Это кацапы которых вы называете ,та сторона,сволота продажная.
  • Roman Kovalyov
    Если убивают солдата США или Израиля, реакция следует молниеносная, об украинскую армию, напротив, первыми вытирают ноги её командующие.
  • Irada
    Они смоются на день раньше, чем он "самоуволится"
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