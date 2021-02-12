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Минздрав выкупит вакцину против коронавируса у дистрибьютеров, чтобы бесплатно вакцинировать людей, - Ляшко

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Минздрав выкупит вакцину против коронавируса у дистрибьютеров, чтобы бесплатно вакцинировать людей, - Ляшко
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав готов выкупать COVID-вакцину, которую дистрибьюторы будут выводить на рынок.


Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Укринформ, об этом Виктор Ляшко сказал в эфире программы "Право на власть" на канале "1 + 1".

Комментируя возможность появления вакцины от коронавирусной инфекции на коммерческом рынке, он сказал: "Появится, но не на первых этапах. Государство делает все возможное, чтобы вакцинация была исключительно бесплатная и добровольная. Даже если у дистрибьюторов появляется такой продукт, и они готовы завести его в Украину, - обращайтесь в Минздрав, мы выкупим эту вакцину ", - сказал Ляшко.

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Топ комментарии

  • Irada
    Да расскажите кто-нибудь этому глухому и слепому недоразумению, что нет никаких дистрибьюторов. Даже дети наверное уже знают, что вакцину продают только по договорам с государственными структурами.
  • Roman Kovalyov
    Дистрибьютеры известны, ФОПы Степанов и Богатырёва.
  • Игорь Монахов
    100% (я об этом уже писал тут) - ТОЛЬКО на прямую от производителя, и они(производители) продают только - правительствам любой страны кому она нужна !!! И никому больше!!!! Точка ! ..Дистрибьюторскую сеть Гербалайф они хотят бля устроить !!! Не, ну не поцы !!! Тут все серьезней чем они зеленые-овцы думают и за что придется отвечать головой если что !!!
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