Новости

Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ

565360
Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ
Компания Facebook помогала правоохранителям распознать участников протестов в Вашингтоне и штурма Капитолия. Компания помогала следователям после завершения нападения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила руководитель подразделения компании по нормативному регулированию Моника Бикерт, передает Bloomberg.

Сотрудники Facebook анализировали фотографии, которые публиковали участники беспорядков. В то же время специализированное программное обеспечение для распознавания лиц не применялось.

6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновение сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После штурма Капитолия Республиканскую партию США покинули десятки тысяч ее членов

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    маладец Facebook!
    а если бы они еще с Tweeterom с самого начала рыжую муйню рыжему не помогали
    двигать - може и вообще бы ничего не было.

    рыжего было видно с момента его кандидатом в 16м - тока идиот не видел, шо такое трамп.
    особенно Tweetery поклон в ноги - после пожара, шо называется, и хрен насос.
  • Senator S 01a656ec
    Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 2529 Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 675если это один и тот же Путлер,тогда считай меня Маодзедуом
  • loma chenko
    Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 8387
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости