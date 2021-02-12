Двое украинских воинов погибли на Донбассе. За сутки враг пять раз нарушил режим "тишины", - штаб ОС

За прошедшие сутки, 11 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, недалеко от населенного пункта Зайцево вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия.

"В результате выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в госпиталь", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что вблизи Новомихайловки, враг открывал огонь из крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела один из защитников Украины погиб.

"Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов". - отметили в штабе.

В то же время, неподалеку от Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета. А в районе населенного пункта Авдеевка враг произвел несколько выстрелов из подствольного гранатомета.

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Также, вблизи Луганского, оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

"На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники осуществляли адекватный ответ.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отметили в штабе.

С начала текущих суток, 12 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими воинами.



