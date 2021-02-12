86 населенных пунктов в шести областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Из-за осложнения погодных условий обесточены 86 населенных пункта в шести областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 12 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 86 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Львовская - 38, Одесская - 15, Сумская - 15, Киевская - 7, Черновицкая - 7 и Закарпатская - 4", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По информации Службы автомобильных дорог в целях обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники остается ограниченным движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта на отдельных участках автодорог Волынской и Львовской областей.

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено более 1 тыс. 900 человек и более 1 тыс. 600 ед. техники.

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Подразделениями ГСЧС в течение суток высвобождено из снежных заносов 254 транспортных средства (с начала непогоды - более 802), в т.ч. 5 карет СМП (с начала непогоды - 23) и 5 ​​автобусов (с начала непогоды - 28) и оказана помощь 357 лицам (с начала непогоды - около 1,2 тыс. человек). Убрано 3 поваленных дерева (с начала непогоды - 14). От ГСЧС привлекалось 476 чел. и 133 ед. техники.

На въездах в г. Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС (за сутки оказана помощь 29 лицам, с начала непогоды - более 300).

Также сообщается, что для мониторинга обстановки погодных условий и оказания помощи, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах от ГСЧС привлечено 12 человек и 7 единиц техники.

Координацию действий по ликвидации последствий непогоды осуществляют штабы облгосадминистраций и "Укравтодора".