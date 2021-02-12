Количество случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 108 млн, число жертв достигло 2,3 млн человек. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 12 февраля в мире зарегистрировали 437 575 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 13 029 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 108 298 668 случаев инфицирования, из них 437 575 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 378 873 человек, из них 13 029 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 80,3 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 9.