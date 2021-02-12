На Львовщине выпало до 90 см снега. В ряде регионов сняты ограничения движения крупногабаритного транспорта, они действуют в двух областях, - Укравтодор
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
По данным службы, состояние покрытия на дорогах государственного значения в областях, где последние сутки выпадал снег местами заснеженное, в остальных областей - мокрое. На всех перевалочных участках дорог небольшой снег. Покрытие дорог местами заснеженное.
Также отмечается, что в течение суток были сняты ограничения движения крупногабаритных транспортных средств в Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ривненской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Винницкой и Киевской областях.
По состоянию на 06-00 12 февраля остаются ограничения в движении в Волынской и Львовской областях.
Во Львовской области действуют ограничения движения крупновесового и крупногабаритного транспорта - на автомобильных дорогах государственного значения М-06 Киев-Чоп, М-09 Тернополь-Рава-Русская - в пределах области;
В Волынской области - на а / д Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка), Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка -Локачи) и Т-03-03 Луцк-Дубно.