Дробович о решении по проспекту Бандеры: "Активность Окружного админсуда Киева удивляет"

Глава Института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович прокомментировал решение суда отменить переименование Московского проспекта в проспект Бандеры в Киеве.

Об этом он сказал РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Дробович отметил, что УИНП еще изучает решение Окружного админсуда Киева, но удивлен активностью этого суда в таких вопросах.

"Удивляет количество решений, которые принимает в последнее время ОАСК, и которые касаются политики памяти", - отметил Дробович.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры

При этом он подчеркнул, что Институт нацпамяти не будет обжаловать это решение суда, так как это прерогатива Киевсовета.

Ранее Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры.