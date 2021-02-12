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Дробович о решении по проспекту Бандеры: "Активность Окружного админсуда Киева удивляет"

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Дробович о решении по проспекту Бандеры: "Активность Окружного админсуда Киева удивляет"
Глава Института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович прокомментировал решение суда отменить переименование Московского проспекта в проспект Бандеры в Киеве.

Об этом он сказал РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Дробович отметил, что УИНП еще изучает решение Окружного админсуда Киева, но удивлен активностью этого суда в таких вопросах.

"Удивляет количество решений, которые принимает в последнее время ОАСК, и которые касаются политики памяти", - отметил Дробович.

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При этом он подчеркнул, что Институт нацпамяти не будет обжаловать это решение суда, так как это прерогатива Киевсовета.

Ранее Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры.

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Топ комментарии

  • Томас Андерсон 15842d2c
    Переименовать судью Марулина в подсудимую Марулина
  • Ksenia VB
    Якого суда ???
    активність російської агентури вже дістала.
    Наша зелена недовлада зробила для цього ватяного шабашу все можливе.
    Аж гидко !
  • Voc Vox
    во время войны с московией какая то гнида отменяет решение о названии проспекта в честь национального героя и и возвращает название в честь врага ведущего боевые действия против украины
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