Дробович о решении по проспекту Бандеры: "Активность Окружного админсуда Киева удивляет"
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Глава Института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович прокомментировал решение суда отменить переименование Московского проспекта в проспект Бандеры в Киеве.
Об этом он сказал РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Дробович отметил, что УИНП еще изучает решение Окружного админсуда Киева, но удивлен активностью этого суда в таких вопросах.
"Удивляет количество решений, которые принимает в последнее время ОАСК, и которые касаются политики памяти", - отметил Дробович.
При этом он подчеркнул, что Институт нацпамяти не будет обжаловать это решение суда, так как это прерогатива Киевсовета.
Ранее Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры.