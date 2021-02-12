Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

От пули снайпера РФ на Донбассе погиб еще один украинский воин, - делегация в ТКГ

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От пули снайпера РФ на Донбассе погиб еще один украинский воин, - делегация в ТКГ
Украинский воин погиб от выстрела снайпера наемников РФ на направлении Марьинка.

Об этом сообщила в Telegram украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, 11 февраля около 21.00 на направлении Марьинка от выстрела снайпера ВС РФ погиб еще один военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении.

Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.

"Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину", - подытожили в делегации.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    От сукі...
    ЗЕЛЕНСЬКИЙ, скотина, приводь війська в бойову готовність !
    Сцикло недороблене !!! От пули снайпера РФ на Донбассе погиб еще один украинский воин, - делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 8338
    Або йди геть з посади !
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Если бы на месте Украины был Израиль, от позиций с которых стреляли , остался бы только пепел.
    А если бы стрелявшая тварь выжила, была бы идентифицирована и получила бы пулю прямо в мухосранске своем
  • Прощай немытая раССея
    "Мир в глазах Пукина"..... От пули снайпера РФ на Донбассе погиб еще один украинский воин, - делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 4710
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