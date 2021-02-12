От пули снайпера РФ на Донбассе погиб еще один украинский воин, - делегация в ТКГ

Украинский воин погиб от выстрела снайпера наемников РФ на направлении Марьинка.

Об этом сообщила в Telegram украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, 11 февраля около 21.00 на направлении Марьинка от выстрела снайпера ВС РФ погиб еще один военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении.

Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.

"Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину", - подытожили в делегации.

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