От пули снайпера РФ на Донбассе погиб еще один украинский воин, - делегация в ТКГ
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Украинский воин погиб от выстрела снайпера наемников РФ на направлении Марьинка.
Об этом сообщила в Telegram украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера, 11 февраля около 21.00 на направлении Марьинка от выстрела снайпера ВС РФ погиб еще один военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении.
Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.
"Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину", - подытожили в делегации.