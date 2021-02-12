Республиканцы планируют создать в США новую "антитрамповскую" партию, - Reuters
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом пишет Reuters.
Неуказанные участники данных обсуждений уже подтвердили, что на прошлой неделе больше 120 топ-республиканцев из администраций экс-президентов Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего, Джорджа Буша и самого Трампа провели Zoom-конференцию на этот счет.
Они обсуждали создание новой правоцентристской политсилы на базе Республиканской партии и основанной на "принципиальном консерватизме", а также, в частности, приверженности Конституции и верховенству закона, которые, по словам участников, отвергались Трампом.
Главным поводом для встречи стала попытка республиканцев заблокировать подтверждение Конгрессом победы Джо Байдена на президентских выборах, а также их нежелание голосовать за импичмент Трампа.
"Значительная часть Республиканской партии радикализирует американскую демократию и угрожает ей. Партия должна подтвердить свою приверженность истине, разуму и основополагающим идеалам, иначе нам явно понадобится что-то новое", – говорит политический директор Республиканской конференции в Палате представителей Эван Макмаллин.
В качестве своего метода работы новая партия будет не только выдвигать своих представителей на выборах, но и также поддерживать правоцентристских кандидатов от других партий – в том числе, республиканцев, независимых или даже демократов.
Напомним, что в январе американские СМИ писали о том, что Трамп обсуждал со своими однопартийцами создание новой Патриотической партии.