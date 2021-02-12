Проплаченные протесты нужно запретить, - замглавы МВД Геращенко

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что наказать участников проплаченных протестов невозможно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"У нас очень либеральное законодательство. Любой в нашей стране может выплачивать миллионы гривен за организацию платных акций протеста, за наем каких-то людей, которые будут ходить с транспарантами "за" или "против". Я в 2015 году разработал законопроект (о незаконности платных митингов. - Ред.), но меня не поддержали коллеги. Нам нужно задокументировать то, что эти парни и девушки делают вместе. Как правило, они получают деньги, долларов по 500 в месяц, они участники спортивных клубов. Но это не является незаконным", - отметил замминистра.

Геращенко рассказал, что за подобные поступки невозможно никого наказать.

"Пока человек не совершил крупное преступление, его фактически нельзя посадить в СИЗО. Мелкое хулиганство - суды отпускают под личное обязательство либо ночной домашний арест. Потом эти люди приходят в телестудии - как только ты начинаешь кого-то загонять, он сразу становится телезвездой", - объяснил замглавы МВД.

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