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Кабмин прокомментировал изменения климата в Украине: увеличение концентрации углекислого газа и сжигание ископаемых видов топлива

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Затяжное жаркое лето и поздняя зима. 30-градусные морозы, а через неделю потепление до +15. Климат меняется во всем мире, - теперь это чувствует и Украина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, 2020 год был одним из двух самых жарких за всю историю наблюдений за глобальными температурами. В этом веке мир движется к катастрофическому повышению температуры, говорят климатологи.

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Даже локдаун, а как следствие и снижение социальной активности, не улучшили ситуацию. Наоборот, ученые Национального центра атмосферных исследований США сообщили, что планета еще больше нагрелась за время карантинных ограничений.

Кабмин прокомментировал изменения климата в Украине: увеличение концентрации углекислого газа и сжигание ископаемых видов топлива 01

По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, изменения климата в Украине происходят из-за увеличения концентрации углекислого газа, сжигания ископаемых видов топлива, деятельности крупных предприятий, выброс метана от крупного рогатого скота, а также вырубки лесов.

При этом он уточнил, что вопрос вырубки лесов неоднозначен, ведь, по словам министра, молодой лес быстрее поглощает углекислый газ, чем старый. Поэтому нужно увеличивать площадь новых насаждений.

Кабмин прокомментировал изменения климата в Украине: увеличение концентрации углекислого газа и сжигание ископаемых видов топлива 02

Из-за повышения температуры есть угроза увеличения количества стихийных бедствий: наводнения в Карпатах, преобразование степей южного региона в пустыни, затопление прибрежных территорий и нехватка питьевой воды в центральных и южных регионах, пояснил министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский.

По прогнозам климатологов, весна в Украине наступит рано, хотя к середине марта в стране ожидается зимняя погода. А вот апрель и май принесут сюрпризы для украинцев. Конец февраля порадует потеплением, но не стоит обольщаться – за ним будет новое похолодание.

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Топ комментарии

  • wittmann1980
    Бредятина, леса надо меньше вырубать, а эту зеленую хрень с выбросами оставьте для неведающих, они, может и портят качество воздуха, но, никак не влияют на сам климат. Естественные температурные колебания планеты никто не отменял, они были до людей будут после них. Есть полно источников где можно отследить по архивам температуры разных регионов за более чем 100лет, никаких аномалий, только естественные колебания.
  • Сергей Иванофф
    Зато в Украине снежок и физкультура! Кабмин прокомментировал изменения климата в Украине: увеличение концентрации углекислого газа и сжигание ископаемых видов топлива - Цензор.НЕТ 1497
    Кабмин прокомментировал изменения климата в Украине: увеличение концентрации углекислого газа и сжигание ископаемых видов топлива - Цензор.НЕТ 864
  • Yakov Yakov
    зразу видно, що роман абрамовський проходив ускорені курси в Трускавці.
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