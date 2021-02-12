Призываем Россию вывести свои силы и оружие и прекратить агрессию, - посольство США в Украине

В годовщину согласования комплекса мероприятий по выполнению Минского протокола посольство США в Украине в очередной раз призвало РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.