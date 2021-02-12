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Призываем Россию вывести свои силы и оружие и прекратить агрессию, - посольство США в Украине

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Призываем Россию вывести свои силы и оружие и прекратить агрессию, - посольство США в Украине
В годовщину согласования комплекса мероприятий по выполнению Минского протокола посольство США в Украине в очередной раз призвало РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Соответсвующий призыв пресс-служба посольства опубликовала на официальной странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"6 лет назад был согласован комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола. Мы продолжаем призывать Россию полностью соблюдать свои договоренности, вывести свои силы и оружие и прекратить агрессию", - сказано в сообщении.

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  • Joshua Merlin
    вот что крест животворящий с расеюшкой творит -

    Россия готова к разрыву отношений с Европейским союзом. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в эфире YouTube-шоу «Соловьев Live».
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  • Vladimir T fd7dc273
    Не ошибусь, если скажу, что США - единственные в мире, кто делает подобные заявления в поддержку Украины?
  • Василий Васильев 4e7382b9
    Добрым словом и пистолетом можно больше сделать, чем просто добрым словом.
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