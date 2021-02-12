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Нардепу впервые сообщено о подозрении за "кнопкодавство" в Раде, - Офис генпрокурора

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Нардепу впервые сообщено о подозрении за "кнопкодавство" в Раде, - Офис генпрокурора
Офис генпрокурора сообщил о подозрении народному депутату Украины за "кнопкодавство" на пленарном заседании Верховной Рады. Это первый случай привлечения к ответственности за "кнопкодавство".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ

"Это первый в нашей практике случай привлечения к ответственности по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины. Нардеп во время рассмотрения поправок к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения неоднократно совершал неличное голосование с использованием персональной карточки коллеги", - сообщила Венедиктова

По ее словам, народный депутат вызывался в Офис генпрокурора на 11 февраля для вручения уведомления о подозрении, однако не явился и о причинах неявки не сообщил.

Письменное уведомление о подозрении направлено в аппарат Верховной Рады, по месту жительства парламентария, на его электронную почту.

"Уголовная ответственность за "кнопкодавство" - важный предохранитель, которым необходимо активно пользоваться. Законы должны приниматься без нарушения закона", - подчеркнула генпрокурор.

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Топ комментарии

  • porto-franko
    статья ни о ком
  • Владимир Сливка
    Вы еще не поняли что у нас перед любым голосованиям сперва убеждаются в том что тот закон который выставляется на голосование будет принят.И если для его принятия не хватает голосов то их покупают,кому должность кому деньги.Так что кнопкодавство это только исполнение договоренностей тем более что без регистрационной карточки отсуствуещего система РАДА голос не примет.Вопрос только в другом существуют ли дубликаты карточек депутатов.Етим вопросом почему-то никто не интересуется.
  • alexs panasonic
    И кто это? Нардепу впервые сообщено о подозрении за "кнопкодавство" в Раде, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 375
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