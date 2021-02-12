Нардепу впервые сообщено о подозрении за "кнопкодавство" в Раде, - Офис генпрокурора

Офис генпрокурора сообщил о подозрении народному депутату Украины за "кнопкодавство" на пленарном заседании Верховной Рады. Это первый случай привлечения к ответственности за "кнопкодавство".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ

"Это первый в нашей практике случай привлечения к ответственности по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины. Нардеп во время рассмотрения поправок к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения неоднократно совершал неличное голосование с использованием персональной карточки коллеги", - сообщила Венедиктова

По ее словам, народный депутат вызывался в Офис генпрокурора на 11 февраля для вручения уведомления о подозрении, однако не явился и о причинах неявки не сообщил.

Письменное уведомление о подозрении направлено в аппарат Верховной Рады, по месту жительства парламентария, на его электронную почту.

"Уголовная ответственность за "кнопкодавство" - важный предохранитель, которым необходимо активно пользоваться. Законы должны приниматься без нарушения закона", - подчеркнула генпрокурор.

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