Совет ассоциации подтвердил приверженность укреплению политической и экономической интеграции между Украиной и ЕС, - Кабмин об итогах вчерашнего заседания

Накануне в Брюсселе Украина и Европейский Союз провели седьмое заседание Совета ассоциации. Совет ассоциации проходил под сопредседательством Жозепа Борреля, высокого представителя ЕС по внешним делам и политике безопасности и Дениса Шмыгаля, премьер-министра Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, пресс-службу Кабмина сегодня обнародовала совместное заявление сторон по итогам седьмого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

"Совет ассоциации подтвердил неизменную приверженность сторон укреплению политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и Европейским Союзом на основе соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли ( УВЗСТ), а также общих ценностей, которые в ней заложены", - подчеркивается в заявлении стороны.

Кроме этого отмечается, что Совет ассоциации подчеркнул единство, солидарность и взаимную преданность, продемонстрированные в условиях пандемии COVID-19.

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"ЕС подтвердил свою готовность помочь Украине получить ранний доступ к вакцинам и поддержать кампанию вакцинации через региональный проект со Всемирной организацией здравоохранения, начатый сегодня. Совет ассоциации ожидает восстановления привычных возможностей для путешествий наших граждан, как только это позволят эпидемические условия", - следует из заявления.

Также пресс-служба Кабмина подчеркивает, что ЕС приветствовал реформаторские усилия Украины.

"Участники акцентировали внимание на необходимости активизации усилий Украиной с целью укрепления верховенства права и обеспечения независимого и эффективного функционирования антикоррупционных институтов для обеспечения широкого общественного доверия и поддержки в борьбе с коррупцией. Они подтвердили, что комплексная судебная реформа остается жизненно важной. В связи с решениями Конституционного суда Украины ЕС высоко оценил обязательства Украины полностью восстановить систему электронного декларирования активов и подчеркнул важность принятия сдерживающих санкций. ЕС также обратил внимание на необходимость надежных проверок добродетели судей", - сказано в заявлении.

Также в заявлении речь идет о поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и политике непризнания незаконной аннексии Россией Автономной Республики Крым и г.Севастополя, в частности путем ограничительных мер. Кроме этого отмечается важность усиления экономической интеграции и регуляторного сближения Украины с ЕС в ряде сфер.