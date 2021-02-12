Показательно должны вакцинироваться президент или премьер, а не весь депутатский корпус, - "слуга народа" Кузьминых

Неправильно вакцинировать депутатов, пока люди не пройдут эту процедуру. Но президент и премьер-министр должны показать пример.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых.

По словам парламентария, президент и премьер-министр должны вакцинироваться, чтобы "снять напряжение".

"Вот именно для демонстрации того, что вакцина безопасна, чтобы таким образом снять напряжение. Это будет сигнал обществу. Однако когда речь идет о президенте или премьере, а не весь депутатский корпус", - сказал Кузьминых.

В то же время нардеп рассказал, что слышал информацию о том, что кто-то покупал за рубежом вакцину по цене 15 долларов, привозил сюда и продавал за три тысячи евро.

"Думаю, это неправда. Я не знаю ни одного коллегу, кто бы уже вакцинировался. Но среди тех, с кем я общаюсь, никто не вакцинировался. Я считаю, что неправильно так делать депутатам, пока люди не пройдут эту процедуру", - подчеркнул Кузьминых.

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Сергеем Кузьминых читайте здесь.

Также читайте: Мы привлечем к переговорам по Донбассу "наших друзей из Америки и Европы", - Зеленский