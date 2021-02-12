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"Хочешь мира - готовься к войне!": глава МИД России Лавров угрожает войной Евросоюзу. ВИДЕО

21 091125
Российский МИД заявил о возможности разрыва отношений с Евросоюзом в случае введения санкций для чувствительных секторов экономики.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, в МИД России заявили о возможности разрыва отношений с Европейским Союзом, в случае если ЕС будет вводить санкции, которые создают реальные риски для секторов российской экономики.

"Россия не хочет быть изолированной от мировой жизни. Но надо быть готовым к этому. Хочешь мира - готовься к войне", - заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

По его словам, российская власть готова к такому развитию событий.

"Мы готовы, если еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах", - сказал Лавров.

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В ЕС заявили, что пока Российская Федерация не начнет выполнять минские соглашения по урегулированию на Донбассе, то нормализации отношений с ЕС не будет. Также в Евросоюзе считают, что отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных на фоне высылки дипломатов.

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