"Хочешь мира - готовься к войне!": глава МИД России Лавров угрожает войной Евросоюзу. ВИДЕО
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Российский МИД заявил о возможности разрыва отношений с Евросоюзом в случае введения санкций для чувствительных секторов экономики.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, в МИД России заявили о возможности разрыва отношений с Европейским Союзом, в случае если ЕС будет вводить санкции, которые создают реальные риски для секторов российской экономики.
"Россия не хочет быть изолированной от мировой жизни. Но надо быть готовым к этому. Хочешь мира - готовься к войне", - заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
По его словам, российская власть готова к такому развитию событий.
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