За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 8 человек, выздоровели - 1 540, выявили 348 новых случаев, - Кличко

С начала пандемии в Киеве выявили 131 547 случаев инфицирования коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за минувшие сутки выявили 348 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (с начала пандемии всего 131 547 случаев).

Среди заболевших 190 женщин в возрасте от 19 до 83 лет, 140 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, 8 девочек в возрасте от 1 до 15 лет и 10 мальчиков от 1 до 17 лет.

Кроме того, за сутки зафиксировали 8 летальных случаев от вируса (всего с начала пандемии 2 492 случая).

54 пациентов госпитализированы.

В то же время, за минувшие сутки 1 540 больных побороли коронавирус (всего 84 847 случаев выздоровления).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (74), Соломенском (69) и в Днепровском (67) районах.

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