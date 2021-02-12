Новости

Полиция в Херсоне обнаружила арсенал огнестрельного оружия в доме местного жителя. ФОТО

5 1478
Правоохранители 11 февраля изъяли арсенал огнестрельного оружия у жителя Херсона, который он хранил в гараже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение полиции.

Отмечается, что правоохранители узнали, что местный 50-летний херсонец может хранить у себя дома опасные предметы. Во время санкционированного обыска в частном доме мужчины полицейские нашли целый склад оружия.

Полиция в Херсоне обнаружила арсенал огнестрельного оружия в доме местного жителя 01

"Среди изъятого: охотничьи ружья, пистолеты, автоматы в разобранном состоянии, магазины к ним и большое количество патронов к различным видам оружия. Сейчас все изъято и направлено на экспертизу. Полицейские устанавливают происхождение оружия, возможную причастность мужчины к ее сбыту и его связи", - рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Полиция в Херсоне обнаружила арсенал огнестрельного оружия в доме местного жителя 02
Полиция в Херсоне обнаружила арсенал огнестрельного оружия в доме местного жителя 03

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 65% украинцев считают себя достаточно ответственными для ношения оружия, - исследование

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

ТОП-новости

все новости