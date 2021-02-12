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Потери от оккупации Донбасса составляют 375 млрд грн, а на восстановление потребуется более $21 млрд, - Резников

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Потери от оккупации Донбасса составляют 375 млрд грн, а на восстановление потребуется более $21 млрд, - Резников
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил со ссылкой на экспертные данные, что потери от оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях на данный момент составили 375 млрд грн без учета стоимости находящихся там активов.

"По расчетам и экспертным выводам Центра экономических стратегий потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн, и это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях", - сказал он в ходе публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии - 2030 на тему "Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины" в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, Резников добавил, что по оценкам Венского международного института, расходы на восстановление Донецкой и Луганской областей оцениваются в более, чем $21 млрд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин до апреля подготовит первую часть законопроектов по развитию экономики Донбасса, - Резников

По данным Национального банка Украины по состоянию на 12 февраля курс 27,838 грн/$.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Кайло в руки тамжінашим людям і нехай відновлюють.
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    досить ляпати язиком, негіднику!
    чому не виділені гроші кримськотатарському телеканалу?
  • Yuri Sotnyk
    Яке в сраці відновлення? Нема Донбасу, вже виросло покоління що ненавидить Україну. Ви хоч збережіть те що лишилося. Подивіться на ватну Одесу і Харків !!!Позбавтеся від 5 ої колони в ВР і уряді !Скільки можна гратися з шуфричами-рабіновичами !!!
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