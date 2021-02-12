"Это убийцы на дорогах": Геращенко рассказал, как планируют наказывать граждан за нетрезвое вождение. ВИДЕО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24".
"Я бы хотел рассказать о новом законопроекте. В прошлом году 129 340 раз украинские водители садились за руль пьяные, это было установлено патрульной полицией. Сколько миллионов раз украинские водители садились за руль в нетрезвом состоянии, а мы этого не смогли заметить? Кто-то тихонько проехал домой пьяный. Из этих 129 340 человек наиболее брутальными негодяями было еще 9 456, это люди, которые сели за руль в нетрезвом состоянии повторно. И после того, как их поймали, еще 7 904 человека сели за руль в нетрезвом состоянии в третий раз", - сказал он.
В МВД предложили добавить в закон новую меру наказания за вождение в нетрезвом виде.
"Законопроект 2695, который будет рассматриваться во вторник, поставит точку в этом вопросе. Дело в том, что сейчас довольно большой штраф 10 200 грн, повторно – 20 400 грн. Но это не останавливает негодяев, они снова и снова садятся за руль в нетрезвом состоянии. Мы предложили в законопроекте, чтобы за повторность был административный арест, судья сможет взять такого человека и сказать: нет, друг, ты не будешь ездить пьяным, если ты второй, третий раз садишься, у тебя будет возможность сесть на 10 суток и подумать", — сказал Геращенко.
Он пожаловался на наглых нарушителей, которые хвастаются своими поступками.
"Есть богатые люди, которые считают, что "я все равно буду ездить пьяными за рулем, так как я положил на украинское общество". На сегодня некоторые подонки садятся за руль, едут 200 км/ч, после этого выкладывают Инстаграм и Фейсбук, что "я нарушил, штраф 510 гривен за превышение", а если сразу заплатить – 255 грн. Есть подонки, которые публикуют: "Я сегодня нарушил пять раз, заплатил 1200 грн, все равно буду нарушать". В перспективе будем предлагать забирать права у людей, которые систематически превышают скорость на 50 км/ч и больше. Это убийцы на дорогах", - заявил замглавы МВД.