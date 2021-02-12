Европарламент потребовал остановить запуск Белорусской АЭС

Европарламент принял резолюцию, требующую приостановить запуск Белорусской АЭС в Островце из-за опасений, связанных с ее безопасностью.

Голосование по документу состоялось в четверг на пленарной сессии в Брюсселе, сообщает пресс-служба Европарламента.

За документ выступили 642 депутата, 29 проголосовали против, еще 21 человек воздержался. "Депутаты Европарламента требуют приостановить запуск Белорусской атомной электростанции в Островце из-за серьезных опасений по поводу ее безопасности", - указано в сообщении. Также еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выступая на дебатах в парламенте, сообщила, что эксперты Евросоюза завершили визит на АЭС рядом с городом Островец для проведения стресс-тестов и готовят отчет по их результатам к началу марта.

Группа европейских регуляторов начала проведение стресс-тестов на БелАЭС во взаимодействии с Минском в 2018 году. Этот процесс должен был подтвердить уровень безопасности станции, что позволило бы Беларуси беспрепятственно экспортировать электричество в страны ЕС, чему пытаются воспрепятствовать Литва и Польша. Строительство АЭС в Беларуси ведется по российскому проект. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом).

3 ноября 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны. Начиная со средины января 2021 г. примерно половину выработки АЭС закупает Украины. Крупнейшим импортером электроэнергии на АЭС в Беларуси стала компания олигарха Виктора Пинчука "Днепросталь-Энерго".