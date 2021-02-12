"Коррупция и спланированный бардак": вместо обещанных выплат зеленой энергетике Энергоатом списал деньги на придуманные штрафы, - Кучеренко
Так, вместо выплаты долгов государства перед производителями ВИЭ, деньги были направлены на погашение различных штрафов и пени, которые придумали в компании "Энергоатом".
Об этом Кучеренко сообщил на своей странице в Facebook, обнародовав письмо, подтверждающее факт списания денег на пени и штрафы.
По его мнению, вся эта коррупция и хорошо спланированный беспорядок в энергетической системе страны невозможны без руководящей роли главного регулятора рынка - НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг).
"4 февраля мы увидели, как сработало пролоббированое схематозным НКРЭКУякобы в пользу Энергоатома решение о перераспределении средств государственных банков. "Гарантированный покупатель" выплатил 900 миллионов гривен не только "зеленым" электростанциям, но и Энергоатому", - отметил он.
По словам нардепа, уже можно и не вспоминать даже о том, что госбанки давали средства для выплаты долгов только предприятиям зеленой энергетики. "На это закрыли глаза, чтобы финансово помочь атомной компании страны вылезти из долгов", - пишет Кучеренко.
"Почти все полученные средства руководство Энергоатома списало на погашение различных штрафов и пени, которые они сами и придумали. Это означает, что долг не уменьшился, как этого обещали", - добавляет он.
По мнению нардепа, коррупционеры и в дальнейшем продолжат кричать об убытках, огромные долги, а тем временем рисовать новые штрафы и пени, чтобы требовать больше денег от государства, пойдут не на указанные цели, а "в чьи-то конкретные карманы".
Напомним, 10 февраля 2021 в Энергоатоме НАБУ провело обыски в деле реализации Энергоатомом электроэнергии по заниженной цене в декабре 2020 года, что могло привести к убыткам предприятия размером около 2,4 млрд грн. Энергоатом продал электроэнергию по нерыночным заниженным ценам трейдерам олигархов, а те уже реализовали э/э конечным потребителям в разы дороже цены закупки в Энергоатома.
Несколько ранее, 25 января 2021 Директор по предотвращению и противодействию коррупции Энергоатома Олег Полищук был уволен с нарушением процедуры и.о. президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным. Причиной увольнения стало сообщение в НАПК и Минэнерго о возможном нарушении Закона Украины "О предупреждении коррупции" Петром Котиным, т. в. о. президента Энергоатома.