Украина пока не готова к европейской системе здравоохранения, - "слуга народа" Кузьминых

Если в Украине появится подобие страховой медицины, то это уже хорошо.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых.

"Потому что в стране, где 70 процентов доходов в тени, очень сложно сделать ее (страховую медицину. - Ред.) официальной. Тем более, учитывая наш менталитет. Все говорят, что хотят в Европу, но когда туда приезжают, то очень возмущаются относительно их условий жизни и соблюдения законов", - отметил парламентарий.

По словам Кузьминых, в Польше, например, украинец даже бутылку из окна не выкинет, там штраф за это - 100 долларов.

"Но у нас так делают. Кстати, если мы введем такую ​​систему здравоохранения, как в Польше, то нас здесь "поднимут на вилы". Там скорую просто так не вызовешь, а к врачу запись - аж за две недели с момента обращения. Если поднялась температура у ребенка, посоветуют выпить жаропонижающие препараты. Хотя, если что-то серьезное случается, быстро реагируют и помогают, потому что там классное оборудование и специалисты. Но мы пока сами не готовы к европейской системе здравоохранения. Это как с Грузией. Загляните в Батуми. Это же Европа! Хотя сами грузины - не европейцы по своей сути", - объяснил "слуга народа".

Полный текст интервью со "слугой народа" Сергеем Кузьминых читайте здесь.

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