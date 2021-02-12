Не смог когда-то оценить Россию, которая воюет 150 лет и кроме давления на другие страны ничего не знает, - Кравчук

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что во времена своего президентства много чего не доработал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо".

На вопрос о том, что, по мнению Кравчука, в ТКГ "не доделали", он ответил: "Я 63 года у власти ... Я многого не доделал, я не мог тогда оценить, имея в те времена доступ к Ленинской библиотеке, имея доступ к архивам, я не мог, не хватило у меня возможно опыта, возможно позиции, по-настоящему оценить Россию, которая воюет 150 лет, и которая кроме давления на другие страны, если они пожелают иметь свою национальную политику, кроме давления не делать этого, они не знают другого пути. Переговоры для них - случайность", - отметил Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ также рассказал, что когда стал председателем Верховной Рады и президентом, "он не мог поставить вопрос так, как он ставит его сегодня": "Смотреть на Россию не как перспективного партнера или друга, а смотреть на Россию как на страну, которая никогда не согласится с тем, чтобы Украина была самостоятельной и независимой".

"К сожалению, я не смог объединить политические силы Украины, и ни один президент не смог этого добиться, потому что Украина очень пестрая, Юг, Запад, Восток ... Когда в ВР сидит фракция, которая ездит в Москву консультироваться, как строить свою жизнь, с позволения сказать ... нам нужно быть принципиальными, а оценки жесткими и системными", - добавил Кравчук.

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