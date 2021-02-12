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"Какой нах#й Московский?" и "Зеленский закрой суд": активисты пикетировали Окружной админсуд Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня, 12 февраля, активисты пикетируют Окружной административный суд Киева в знак протеста против решения об отмене переименования Московского проспекта в проспект Бандеры в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Под Окружным административным судом Киева проходит акция протеста против решения суда об отмене переименования Московского проспекта в проспект Бандеры в Киеве.

Основное требование митингующих к Президенту Украины Владимиру Зеленскому - закрыть Окружной админсуд Киева.

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Протестующие развернули баннер с надписью: "Який на#уй Московський?". Также они жгли файеры и озвучили свои требования в громкоговоритель.

Какой нах#й Московский? и Зеленский закрой суд: активисты пикетировали Окружной админсуд Киева 01
Какой нах#й Московский? и Зеленский закрой суд: активисты пикетировали Окружной админсуд Киева 02
Какой нах#й Московский? и Зеленский закрой суд: активисты пикетировали Окружной админсуд Киева 03
Какой нах#й Московский? и Зеленский закрой суд: активисты пикетировали Окружной админсуд Киева 04
Какой нах#й Московский? и Зеленский закрой суд: активисты пикетировали Окружной админсуд Киева 05
Какой нах#й Московский? и Зеленский закрой суд: активисты пикетировали Окружной админсуд Киева 06
Какой нах#й Московский? и Зеленский закрой суд: активисты пикетировали Окружной админсуд Киева 07
Какой нах#й Московский? и Зеленский закрой суд: активисты пикетировали Окружной админсуд Киева 08
Какой нах#й Московский? и Зеленский закрой суд: активисты пикетировали Окружной админсуд Киева 09
Какой нах#й Московский? и Зеленский закрой суд: активисты пикетировали Окружной админсуд Киева 10
Какой нах#й Московский? и Зеленский закрой суд: активисты пикетировали Окружной админсуд Киева 11
Какой нах#й Московский? и Зеленский закрой суд: активисты пикетировали Окружной админсуд Киева 12
Какой нах#й Московский? и Зеленский закрой суд: активисты пикетировали Окружной админсуд Киева 13
Какой нах#й Московский? и Зеленский закрой суд: активисты пикетировали Окружной админсуд Киева 14
Какой нах#й Московский? и Зеленский закрой суд: активисты пикетировали Окружной админсуд Киева 15
Какой нах#й Московский? и Зеленский закрой суд: активисты пикетировали Окружной админсуд Киева 16
Какой нах#й Московский? и Зеленский закрой суд: активисты пикетировали Окружной админсуд Киева 17
Какой нах#й Московский? и Зеленский закрой суд: активисты пикетировали Окружной админсуд Киева 18
Какой нах#й Московский? и Зеленский закрой суд: активисты пикетировали Окружной админсуд Киева 19
Какой нах#й Московский? и Зеленский закрой суд: активисты пикетировали Окружной админсуд Киева 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ранее Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры.

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Топ комментарии

  • Myroslav Hrabovsky
    Судді під час війни приймають політичні рішення на користь агресора і по наказу московського агента. Жесть!!!
  • Oljik
    Все тому що. Зеленский: "Неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована".
  • Алла Новосад 5b57f84f
    "Хтось із "слуг" заявив, що вулиця імені Бандери розділяє українців.
    Тобто, вони вважають, що вулиця Московська українців об'єднує." "Какой на#уй Московский?" и "Зеленский закрой суд": активисты пикетировали Окружной админсуд Киева - Цензор.НЕТ 2170

    Слуги-манкурти.
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