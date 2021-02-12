Заполняет просторное помещение за 15 минут: ученые создали модель распространения вируса, подобного SARS-CoV-2

Эффективная вентиляция и очистка воздуха заметно снижают концентрацию вирусов, таких как коронавирус SARS-CoV-2, в помещении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет Yle.

Ученые Хельсинкского университета создали модель распространения вируса, подобного коронавирусу, в ресторанном помещении.

В ходе исследования стало известно, что вирус заполнял просторное помещение всего за 15 минут. Концентрация вируса в воздухе, однако, снижалась при эффективной вентиляции.

Кроме того, как только источник вируса покидал помещение, концентрация вируса заметно снижалась всего за несколько минут.

По словам доцента микробиологии, вирусолога Нины Атанасовой, это подтверждает предположение, что в ресторанах важно контролировать количество клиентов и следить за тем, чтобы они время от времени менялись.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Появление COVID-19 могло произойти из-за изменения климата, - исследование

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 12 февраля было зафиксировано более 108 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели уже более 80 млн человек, более 2 300 000 умерли.