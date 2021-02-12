Послы G7 поделились впечатлениями о поездке на Донбасс с Зеленским

Послы "Большой семерки", которые вместе с президентом Владимиром Зеленским в четверг посетили Донбасс, выразили поддержку Украине в вопросе урегулирования ситуации на востоке и прекращения огня.

О своих впечатлениях от поездки дипломаты рассказали в Twitter, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Временный поверенный в делах США Кристиан Квин вместе с Владимиром Зеленским и послами Германии, Франции, Великобритании, Канады и Швеции побывала вблизи линии соприкосновения, чтобы услышать, как российские снайперы и возглавляемые Россией силы пытаются спровоцировать украинских защитников. США поддерживают Украину", - отметили в посольстве США.

CDA Kvien joined President @ZelenskyyUa & ambassadors from 🇩🇪, 🇫🇷, 🇬🇧, 🇨🇦 and 🇸🇪 near the line of contact to hear how Russia’s snipers and Russia-led forces attempt to provoke Ukrainian defenders. The U.S. stands with Ukraine. #PartnerStrong pic.twitter.com/gj9UrAgvXE — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 11, 2021

В свою очередь посол Франции в Украине Этьен де Понсен рассказал, что дипломаты вместе с украинским президентом провели весь день у линии соприкосновения.

"Полная мобилизация Франции, чтобы разблокировать переговоры по Донбассу в рамках нормандского формата и Минского процесса. Мир должен вернуться в Украину", - подчеркнул он.

With President Zelensky we spent the whole day to the Line of contact. Full mobilization of 🇫🇷 to unblock the #Donbas negotiations within the framework of the Normandy format and the Minsk process. #Peace must return in 🇺🇦 https://t.co/y1RWzXbAMs — Etienne de Poncins (@EdePoncins) February 11, 2021

"Большой честью было посетить восток вместе с коллегами - послами Швеции, Франции, Германии и США, чтобы послушать рассказы украинских военных об их ежедневном опыте режима прекращения огня и случаях его нарушения", - написала посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс.

Посол Канады в Украине Лариса Галадза отметила, что встречи дипломатов с военными в Авдеевке и других местах дали понимание динамики режима прекращения огня.

"Канада поддерживает его продолжение и военных, которые его обеспечивают. Они и мы знаем, что это единственный путь к миру", - написала Галадза.

В свою очередь посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг назвал "очень ценным брифинг украинской власти" о нынешних вызовах режима прекращения огня на Донбассе.

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Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен напомнила, что в день пребывания Президента и дипломатов была шестая годовщина начала переговоров в Минске (так называемого Минска-2 - ред.) и выразила соболезнования родным погибшего от пули вражеского снайпера украинского воина (по состоянию на момент пребывания послов на Донетчине погиб один украинский военнослужащий, позже вечером погиб еще один боец ​​- ред.).

"Минские договоренности, как сказал Владимир Зеленский, - это единственный путь мирного урегулирования этой войны. Может ли это быть скоро? Мы не знаем. Но мы очень активно над этим работаем и в Берлине, и в Париже. Надеюсь, что мы увидим конец этой войны", - цитируют Фельдгузен в Офисе Президента.

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