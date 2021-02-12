Действия оккупантов могут привести к попаданию радиоактивных выбросов в воды Донбасса, - Кравчук
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук страницу Украинской делегации в ТКГ, Донбасс находится на грани экологической катастрофы не только в связи с загрязнением воздуха и почвы, взрывами боеприпасов и мин, но и вследствие радиоактивных выбросов. Об этом заявил Леонид Кравчук во время заседания Совбеза ООН.
"Напомню, что в 1979 году на территории шахты "Юнком", которая сейчас находится на временно оккупированном Донбассе, советским правительством был произведен ядерный взрыв. После взрыва в шахте образовалась радиоактивная полость, из которой постоянно откачивали воду, чтобы радиация не попадала на поверхность и в грунтовые воды. Почти три года назад оккупационная администрация прекратила откачку подземных вод, и радиация уже проникает в горизонты питьевой воды", - акцентировал Леонид Кравчук.
По его словам, вследствие российской агрессии МАГАТЭ с 2014 года не в состоянии осуществлять проверку зон на оккупированных территориях, где используется ядерный материал. Он добавил, что Украина, несмотря на усилия, до сих пор не получила ответа российской стороны на свой запрос.